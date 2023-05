Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Siviglia

CEFERIN CHE LI PREMIA A BUDAPEST – «Noi dobbiamo pensare solo al campo, è una partita da giocare e tutta la squadra ha voglia di raggiungere una finale in un’annata folkloristica. I ragazzi meritano questa finale. Domani ci vorrà personalità e lucidità».

VOGLIA DI PRENDERSI TUTTO O METTERE UNA RIGA ALLA STAGIONE – «Quando sei vicino al traguardo vorresti arrivarci subito ma invece ci vuole calma. Io non sono stato un parafulmine, assieme alla società abbiamo lavorato per arrivare a questo momento. Domani è un’opportunità importante per raggiungere un’altra finale che sarebbe un bel risultato».

