Juve, Di Maria non dimentica i bianconeri: c’è il suo like sotto un post di Locatelli per celebrare la vittoria con l’Udinese

La Juve sarebbe ancora nei pensieri di Di Maria, nonostante l’addio a fine contratto, non senza alcune polemiche, e il ritorno al Benfica in Portogallo.

Il Fideo, a quanto pare, tifa ancora bianconero, o per lo meno è rimasto in buoni rapporti con i suoi ex compagni, perché ha lasciato un “cuore” al post pubblicato su Instagram da Locatelli per celebrare la prima vittoria in campionato con l’Udinese.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG