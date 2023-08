Il Wexham di Ryan Reynolds e Rob Mcelhenney dice addio a Ben Foster: il portiere inglese si ritira a 40 anni

Un weekend pieno di emozioni per il Wrexham di Ryan Reynolds e Rob Mcelhenney. Sabato la squadra gallese ha pareggiato con lo Swindon Town in un rocambolesco 5-5 dopo essere stata sotto per 4-1.

Inoltre Ben Foster, portiere della squadra, all’età di 40 anni ha detto addio al calcio giocato. Di seguito il saluto della squadra su Twitter: «I migliori auguri, Ben Foster. Grazie mille per il tuo contributo in entrambe le avventure con la nostra società e congratulazioni per la tua incredibile carriera»

