Ivan Zazzaroni promuove Belotti dopo la sua doppietta in Roma-Salernitana: «Ecco il giocatore che valeva 100 milioni»

Ivan Zazzaroni, dalle colonne del Corriere dello Sport, ha voluto promuovere Andrea Belotti, autore di una doppietta in Roma-Salernitana. Di seguito le sue parole.

«Belotti su tutti. Un’estate intera a parlare dell’assenza del centravanti di ruolo – o meglio, della presenza del solo Belotti, nessuna rete nel campionato scorso – e poi, alla prima uscita, il Belo ne ha buttati dentro tre, oltretutto bellissimi, il più spettacolare gliel’ha annullato il Var per una misura di piede (ah, se portasse il 40…). Mourinho l’aveva detto: ‘Non fate confusione con Belotti, resta qui e farà benissimo’. Abbiamo rivisto il Belotti che per il suo ex presidente valeva 100 milioni. Sul carro del Gallo, sorprendentemente ripartito, c’è ancora posto, ma la Roma deve ugualmente completare l’organico con un paio di attaccanti: non si può pretendere lo sfinimento fisico di Andrea e El Shaarawy. Negli ultimi 20 minuti erano da carrello e salsa verde. Dopo aver subìto i no di West Ham (Scamacca), Veliz, Morata (solo cinema), Arnautovic e Santos (Marcos Leonardo) Tiago Pinto vuole e deve fare doppietta, come Belo – Tiago Belo – entro il primo settembre»

