La Juve femminile perde i pezzi: Barbara Bonansea e Sofie Pedersen non saranno a disposizione di Montemurro, entrambe per infortunio

Emergenza infortuni in casa Juve anche per la squadra femminile. In vista del prossimo impegno, il debutto in campionato con il Como, Joe Montemurro non potrà contare su Barbara Bonansea e Sofie Pedersen, entrambe con un infortunio alla coscia. Di seguito il comunicato del club.

«Sofie Pedersen e Barbara Bonansea sono state sottoposte ad esami diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra di Pedersen e una lesione di grado moderato dell’adduttore lungo della coscia destra di Bonansea. Le due calciatrici hanno iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica».

