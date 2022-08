Matteo Marani, famoso giornalista, ha analizzato la gara del Milan contro l’Atalanta: rossoneri convincenti nonostante il pareggio

Matteo Marani, intervistato da Sky, ha analizzato la gara tra Atalanta e Milan:

«Il Milan è stato più che convincente, ha fatto cose importanti dal possesso palla ai tiri effettuati. Abbiamo grandi aspettative sul Milan visto che è campione d’Italia, ha giocato contro un’ottima e importante squadra come l’Atalanta che metterà in difficoltà altre squadre nel corso della stagione. Quando Pioli dice dopo la partita ‘avremmo meritato di più’ ci sta come ragionamento, quindi, dà l’impressione che un pareggio a Bergamo sia un’occasione persa. Bisogna tenere conto anche dell’avversaria, dopo la prima giornata il Milan ha dato senso di grande forza e qui è stato un po’ arginato».

