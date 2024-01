Juve Frosinone, niente lista dei convocati per la Coppa Italia: ecco il motivo. Doppia trasferta ravvicinata per la squadra di Di Francesco

Come riportato da tuttofrosinone.com, il Frosinone non diramerà la lista dei convocati per la Juventus.

Soulè e compagni, infatti, non rientreranno in Ciociaria ma resteranno al Nord in vista della trasferta di lunedì contro l’Atalanta. Di Francesco ha così deciso di portare tutti per la doppia trasferta, ad eccezione dei quattro lungodegenti Kalaj, Marchizza, Oyono e Baez.

