Allegri, messaggio alla squadra prima di Juve-Frosinone: «Questo non va bene». Le dichiarazioni in conferenza stampa

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve–Frosinone di Coppa Italia. Messaggio alla squadra prima del match.

GIOCO DIFENSIVO-OFFENSIVO – «Fisicamente stiamo decisamente meglio, abbiamo più intensità nel secondo tempo e nella parte finale della partita. Non è un discorso offensivo e difensivo. Quando abbiamo la palla dobbiamo muoverci bene in fase propositiva, quando non ce l’abbiamo dobbiamo migliorare in fase difensiva. Quando per un po’ non prendi gol è normale che ti si abbassano le difese immunitarie e quindi devi rialzarle perché senno subisci gol come nelle ultime partite e questo non va bene».

