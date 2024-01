I ripetuti errori arbitrali infiammano la lotta Scudetto tra Juve ed Inter. Su calciomercato.com, ecco il commento di Giancarlo Padovan.

PADOVAN – «È quantomeno discutibile che la stessa Associazione sia tornata indietro di dieci giorni per certificare il precedente di Genoa-Inter, quando non venne rilevato il fallo di Bisseck su Strootman, in occasione del gol di Arnautovic. L’irregolarità c’era e il gol andava annullato, ma l’ammissione, oltre che tardiva, è sembrata sospetta. Come se intorno al campo e intorno al calcio si volesse creare un clima di conflitto permanente. Ora, che l’Inter sia stata avvantaggiata da due topiche arbitrali è sicuro».

