Juve Frosinone, solo due bianconeri sono sicuri di giocare titolari: il retroscena sulle scelte di Allegri alla vigilia del match

Alla vigilia di Juve Frosinone sono solo due i giocatori bianconeri sicuri di giocare titolare: Szczesny e Bremer.

Per il resto, in base a quanto scrive Tuttosport, per motivi diversi nessun altro è certo al 100% di partire dall’inizio. L’obiettivo di Allegri è quello di alzare la tensione per far si che tutti arrivino al match di domani con la mente pronta a dare il massimo.

