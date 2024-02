Alcaraz si, tridente no: l’allegrata di Max per Juve Frosinone. L’argentino è il jolly per una squadra più offensiva

Il Frosinone è la squadra con la difesa peggiore del campionato (52 gol subiti), ma la Juve che l’affronterà con ogni probabilità non scenderà in campo col tridente dall’inizio.

Secondo quanto riportato da Tutosport, infatti, l’atteggiamento offensivo pensato da Allegri per il match potrebbe prevedere l’inserimento di Alcaraz dal primo minuto nel ruolo di mezzala destra con McKennie spostato in fascia e Kostic in panchina. L’argentino è il jolly pensato per una Juve più offensiva mantenendo il 3-5-2.

