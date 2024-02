Koopmeiners Juve, affare da 60 milioni: c’è un piano per fare il colpo. E’ lui il centrocampista scelto per alzare la qualità

La Juve ha scelto Koopmeiners come centrocampista di alto livello in grado di far alzare il livello qualitativo della rosa grazie a doti come tecnica, dinamismo e capacità di segnare gol.

A scriverlo è Tuttosport riferendo che l’Atalanta chiede 60 milioni per la cessione del gioiello olandese. La Juve da un lato spera di abbassare questa cifra inserendo qualche giovane, dall’altro si auspica che non si inserisca qualche club di Premier capace di pagare l’intero prezzo cash.

The post Koopmeiners Juve, affare da 60 milioni: c’è un piano per fare il colpo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG