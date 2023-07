Cristiano Giuntoli è arrivato alla Continassa di Torino per iniziare la sua nuova avventura alla Juventus. I dettagli

Secondo quanto riportato da Romeo Agresti di Goal, Cristiano Giuntoli è arrivato in questi minuti per la prima volta alla Continassa. L’ex dirigente del Napoli sta visitando per la prima volta le strutture a disposizione della Juventus.

Non sarà comunque oggi il giorno della firma e della conseguente ufficialità, poiché ci sono ancora dei dettagli burocratici da sistemare.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG