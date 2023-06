Cristiano Giuntoli è tornato ieri in Italia dopo le vacanze: subito tappa a Genova senza incontrare ADL: e la Juve aspetta

Continua la telenovela Juve-Giuntoli-De Laurentiis. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ds ieri è tornato in Italia dopo una vacanza ad Ibiza. Da Capodichino subito trasferimento a Genoa, senza passare per Roma ed incontrare ADL. I contatti tra i due sono per ora solo telefonici e, salvo colpi di testa del presidente del Napoli, continueranno ad essere tali.

La posizione del Napoli però si è ammorbidita rispetto al muro iniziale di ADL – anche se su certi aspetti, come su Giuseppe Pompilio, il braccio destro di Giuntoli che rimarrà fino al 2024 -. E la Juve aspetta ed è disposta a farlo anche oltre la deadline di domani. Tra le soluzione dei bianconeri potrebbe esserci anche la richiesta di una deroga al Consiglio per permettere al ds di iniziare a lavorare per il suo futuro club.

