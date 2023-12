L’ex obiettivo di calciomercato della Juventus Clement Lenglet cercato da una big del campionato di Serie A, il punto

Chi si ricorda di Clément Lenglet? Il giocatore di proprietà del Barcellona ma in prestito all’Aston Villa era stato uno degli obiettivi del calciomercato della Juventus nell’ultima finestra di trattative.

Ora, come riportato da Calciomercato.com, sarà nientemeno che il Milan a provarci per il talento. L’obiettivo dei rossoneri è rinforzare la propria rosa verso gennaio, proprio per questo si legge, avrebbero fatto un primo tentativo. Il grande ostacolo però, per il club meneghino è rappresentato dall’ingaggio (piuttosto elevato) del calciatore.

