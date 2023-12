L’agente di Daniele Rugani Davide Torchia ha espresso il suo pensiero sul ds della Juventus Giuntoli, ecco poi il paragone con Napoli

L’agente di Daniele Rugani Davide Torchia, è intervenuto a TV Play per parlare del possibile rinnovo del suo assistito e tanto altro. Ecco qui invece sul ds della Juventus Giuntoli.

GIUNTOLI – «In passato Paratici e Cherubini è sempre state gente molto vicina alla società e ai giocatori. Diciamo che Giuntoli però è una figura molto utile nel calcio che viene dalla gavetta e un direttore sportivo molto vicino alle vicende anche personali dei calciatori come il vecchio padre di famiglia. Per esempio al Napoli in questo momento si sta sentendo la sua mancanza dalla parte umana».

