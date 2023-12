Il Capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha sbagliato il rigore contro il Bologna, ecco cosa è successo e il record negativo del nerazzurro

Che Lautaro Martinez sia uno dei più temibili avversari della Juventus nella lotta Scudetto non ci sono dubbi. Il fortissimo Toro però, sembra confermare un punto debole che non fa parte delle sue prerogative migliori.

L’attaccante dell’Inter questa sera ha infatti fallito il rigore del possibile 1-0 per i nerazzurri nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna, ipnotizzato proprio dalla retroguardia del club emiliano. Per lui si tratta del settimo penalty fallito su venti tirati in carriera con i club dove ha militato.

Juventus News 24

