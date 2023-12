Juve, hai visto Compagnon? Doppietta decisiva con la Feralpisalò. Sono suoi i gol del 2-2 contro il Venezia

C’è la firma decisiva di Compagnon, talento della Juve, nel pareggio ottenuto dalla Feralpisalò in Serie B contro il Venezia. Il giovane della Next Gen, in prestito nella formazione lombarda, ha segnato una doppietta nel 2-2.

Compagnon ha prima sbloccato la partita al 38′ di testa sugli sviluppi di un corner, poi ha siglato il momentaneo 2-1 al 54‘ con una girata di sinistro. Chissà se la Juve ha visto e preso appunti…

