Vlahovic in crisi con la Juve? Ha già segnato quasi la metà dei gol rispetto al 2022/23. I numeri dell’attaccante a confronto

Vlahovic col Frosinone ha trovato il gol numero 6 della sua stagione in 15 partite di campionato, ponendo fine ad un momento di “crisi” realizzativa personale. Facendo un confronto con i numeri del 2022/23, l’attaccante della Juve ha già segnato quasi la metà delle reti.

L’anno scorso Vlahovic chiuse la stagione con 14 gol totali in 42 presenze , di cui 10 in Serie A, 1 in Champions League e 3 in Europa League.

The post Vlahovic in “crisi” con la Juve? Ha già segnato quasi la metà dei gol rispetto al 2022/23 appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG