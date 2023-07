Juve, i big Danilo e Kostic al J Medical: rientro delle vacanze anche per il difensore brasiliano e l’esterno serbo

Marco Baridon inviato al J Medical – Piano piano tutti i giocatori della Juventus stanno rientrando a Torino per la nuova stagione. In mattinata al J Medical sono transitati due big come Danilo e Kostic.

Per loro visite di rito prima dell’inizio degli allenamenti alla Continassa.

The post Juve, i big Danilo e Kostic al J Medical: rientro delle vacanze anche per loro – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG