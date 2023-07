Vlahovic sondato dal PSG: proposto uno scambio alla Juve? Quel nome piace ai bianconeri che potrebbero farsi tentare

Secondo Tuttosport nelle ultime ore il PSG si è mosso con l’entourage di Dusan Vlahovic per verificare la disponibilità di massima a un trasferimento nella capitale parigina, anche in ottica del futuribile addio a zero di Kylian Mbappé.

A breve il club transalpino potrebbe farsi sentire anche col calciomercato Juve. Se la trattativa dovesse iniziare la Juventus partirebbe da una richiesta non inferiore agli 80 milioni di euro, che potrebbe essere mitigata a livello cash solo a fronte di una contropartita funzionale ad Allegri. I parigini potrebbero proporre il giovane attaccante 22enne Hugo Ekitiké.

