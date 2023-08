Juve, i convocati di Massimiliano Allegri in vista del primo impegno di campionato dei bianconeri contro l’Udinese

La Juve ha reso noti i convocati per il match contro l’Udinese, in programma domani alla Dacia Arena e valido per la prima giornata di Serie A. Di seguito l’elenco completo, da cui mancano Kean e De Sciglio.

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

DIFENSORI: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Cambiaso.

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Kostic, Chiesa, Vlahovic, Pogba, Kostic, McKennier, Miretti, Fagioli, Weah, Rabiot, Nicolussi-Caviglia.

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Jr., Soulé.

