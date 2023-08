L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato in maniera abbastanza chiara della trattativa per Pavard.

Beppe Marotta a Sky Sport ha detto la sua anche sul calcio arabo. “Pavard? La volontà del giocatore è importante in una negoziazione: lui ha espresso il suo desiderio di venire da noi ed è molto. Il Bayern è una società molto ricca, difficilmente fa a meno dei suoi grandi giocatori e lui lo conosciamo tutti: per potercelo dare, deve trovarne un altro”.

“Si innescano meccanismi anche di rosa: sono queste le difficoltà che ci sono nella negoziazione. Ma è ancora aperta, assolutamente sì. L’Arabia E’ un fenomeno che anche per noi dirigenti è sorto improvvisamente: non sappiamo ancora le conseguenze, ma hanno portato via 22 giocatori di talento dall’Europa. Hanno portato nelle casse dei club circa 700 milioni ma si è impoverita la qualità sportiva e si è persa la competitività economica: la Serie A deve vendere i diritti tv e questo può creare dei condizionamenti negativi“.

L’articolo Marotta: “La trattativa per Pavard è aperta, lui vuole venire ma il Bayern deve trovare un sostituto” proviene da Notizie Inter.

