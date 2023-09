Juve in festa: l’Allianz Stadium compie 12 anni. TUTTI i numeri della casa bianconera inaugurata l’8 settembre 2011

Oggi è un giorno di festa per la Juve perché l’Allianz Stadium compie 12 anni. Il club, attraverso un comunicato ufficiale, ha raccontato la storia della casa bianconera e tutti i numeri dello stadio.

IL COMUNICATO – «Dal 2011, per la precisione l’8 settembre, la Juventus ha un posto, stupendo, che tutto noi chiamiamo “casa”.

E’ ovviamente l’Allianz Stadium, che oggi compie dodici anni.

Dodici anni in uno stadio straordinario, sempre capace di rinnovarsi, di regalare al pubblico il massimo del divertimento e delle emozioni legate alle partite dei campioni bianconeri: un mondo in cui tutti devono sentirsi, appunto, a casa, nell’accoglienza, nell’intrattenimento, nella sicurezza, nell’ospitalità e nel confort durante la partita.

Un luogo che oggi vi vogliamo raccontare, semplicemente, con i numeri. Perché non c’è niente di più chiaro di questo per capire quanto l’Allianz Stadium significhi per la Juventus e per i suoi tifosi.

238 VITTORIE

Pari al 76% delle partite giocate

646 GOL

Il bottino dei bianconeri all’Allianz Stadium, 487 dei quali in Serie A.

47 VOLTE

La serie di imbattibilità interna più lunga in Serie A dagli anni ’80 ad oggi è stata registrata dalla Juventus: 47 incontri tra il gennaio 2013 e maggio 2015 all’Allianz Stadium.

NESSUNO PIU’ DI NOI

I 238 successi dei bianconeri all’Allianz costituiscono un dato non eguagliato da ogni altra squadra di Serie A in un singolo impianto considerando tutte le competizioni.

LA NOSTRA FORTEZZA

Da quando la Juventus ha disputato la prima partita ufficiale all’Allianz Stadium nel settembre 2011, la formazione bianconera è quella che è rimasta imbattuta il maggior numero di volte in casa nei cinque grandi campionati europei (213).

PORTA INVIOLATA

Solo l’Atletico Madrid (124) ha mantenuto la porta inviolata un numero di volte maggiore della Juventus (117) nei top 5 campionati europei da quando i bianconeri hanno disputato la prima partita ufficiale all’Allianz Stadium».

