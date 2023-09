Ranieri punta sulla Juve: «Non la escludo per lo scudetto, conterà questo». Le dichiarazioni dell’allenatore del Cagliari

Ranieri, allenatore del Cagliari ed ex tecnico della Juve, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato dei bianconeri e delle rivali per la lotta scudetto di questa stagione. Ecco le sue dichiarazioni.

LE DICHIARAZIONI – «Milan e Inter sono partite fortissimo. Due squadre con grande organizzazione. Ma non escludo Napoli, Lazio e la Juve che non ha le coppe e a marzo-aprile conterà».

