Juve Inter in TV: 200 paesi collegati e Dazn vuole battere il suo record. Il match dello Stadium sarà un evento planetario

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport Juve Inter sarà un evento televisivo di livello planetario. La sfida dello Stadium punta a superare Milan-Juventus del 22

ottobre. La sfida di San Siro sintonizzò allora su Dazn un milione e 980mila spettatori, miglior dato sinora per una gara della Serie A 2023-24.

Juve-Inter avrà poi gli occhi del mondo puntati addosso. La diretta sarà visibile in circa 200 paesi, con oltre 70 broadcaster multicanale, per un’audience potenziale da più di un miliardo di persone. Le due squadre hanno moltissimi fan club in tutti i continenti, che di sicuro si organizzeranno per seguire la gara in loco, che sia di mattina (in Oriente) o di pomeriggio (America).

The post Juve-Inter in TV: 200 paesi collegati e Dazn vuole battere il suo record appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG