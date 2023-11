Locatelli, rinnovo di contratto e fascia da capitano che indosserà contro il Cagliari: la Juve ha un nuovo leader

E’ una settimana da incorniciare quella che sta vivendo Locatelli. Giovedì mattina è arrivato l’annuncio del rinnovo di contratto con la Juve fino al 2028. Ieri Allegri l’ha pubblicamente elevato al grado di capitano per la partita contro il Cagliari, viste le assenze di Danilo per infortunio e di Rabiot per squalifica. Due soddisfazioni importanti per Manuel, ma anche per i bianconeri che hanno finalmente trovato nell’ex Sassuolo un nuovo leader della squadra.

La svolta stagionale, per Locatelli, è arrivata a San Siro contro il Milan. Il (beffardo) destino del calcio ha voluto che lui, ex rossonero, segnasse il gol decisivo per la vittoria della Juve con un tiro dalla distanza deviato fino a terminare alle spalle di Mirante. Era il 22 ottobre e quella rete, quasi per ironia della sorte, fu come una restituzione ai bianconeri di quanto lui stesso aveva volto ai bianconeri il 22 ottobre del 2016. Ben 7 anni fa, infatti, era stato un altro suo tiro a condannare la squadra di Allegri al ko.

Centrocampista troppo lento. Regista privo di squilli geniali e illuminanti in grado di cambiare le sorti di una partita. Giocatore decisamente poco avvezzo incline al gol. La risposta di Locatelli alle critiche dei tifosi è arrivata settimana dopo settimana. Sul campo. Con prestazioni in crescendo sotto ogni punto di vista, tecnico e tattico.

Lui, poi, è uno che ci ha messo sempre la faccia, anche nei momenti più critici e complicati della passata stagione, tra le vicende extracampo che annientavano ambiente e spogliatoio e i risultati sul terreno di gioco che non sempre portavano soddisfazioni. Quest’anno Locatelli ha dimostrato da subito una maturità forte, frutto di una crescita in termini personalità accompagnata da una maggiore fiducia nei propri mezzi. Con i risultati che, in campo, si sono visti e si stanno vedendo.

Il gol di Locatelli al Milan è coinciso anche con un momento fondamentale per la storia recente della Juve. Da ormai qualche stagione, infatti, i bianconeri di Allegri faticavano a vincere scontri diretti nei momenti importanti del campionato. In quell’occasione la Juve ci è riuscita, dando un segnale chiaro alle dirette concorrenti per lo scudetto. Inter in primis.

Il centrocampista classe 1998 di Lecco, poi, è un vero tifoso bianconero, come ha ammesso lui stesso in più di un’occasione. Le parole che ha detto in un video pubblicato sui social lo confermano: «Questa maglia me la sento addosso. Qui è come casa per me». Dichiarazioni non banali di un giocatore che conosce perfettamente anche la storia e i campioni della Vecchia Signora (vedi il video qui).

Per Allegri e il suo gioco, poi, un giocatore come Locatelli è fondamentale. L’allenatore lo ha sempre difeso anche quando le sue prestazioni non erano secondo le aspettative di tutti. E complici le assenze di Danilo e Rabiot, ha deciso di dargli l’onore di indossare la fascia da capitano contro il Cagliari. «Fresco di rinnovo – ha detto ieri in conferenza stampa – gli diamo un bel premio». Un modo per ringraziarlo per tutto quello che fatto dal 2021 in avanti in maglia bianconera e anche per responsabilizzarlo ancora di più.

E il futuro? Non è da escludere che con l’arrivo di un altro centrocampista nella sessione di mercato di gennaio (Philips?) Locatelli possa cambiare ruolo e tornare ad occupare la posizione di mezzala che tante gioie gli ha regalato in Nazionale agli ordini di Mancini (doppietta ad Euro 2020 contro la Svizzera). La certezza attuale, comunque, è che Manuel è (e sarà) a tutti gli effetti un nuovo leader della Juve.

The post Locatelli, rinnovo e fascia da capitano: la Juve ha un nuovo leader appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG