Juventus Women, Braghin incontra i tecnici del settore giovanile femminile: i dettagli sul percorso di formazione che prosegue a Vinovo

La formazione per gli staff tecnici bianconeri non si ferma. Raccontato qualche settimana fa del ciclo di incontri “Juventus Studium”, il 9 novembre è partito a Vinovo un altro percorso formativo, dedicato espressamente ai tecnici del settore giovanile della Juventus Women.

Si tratta di una serie di momenti, dodici per le precisione, concepiti come momenti aperti di formazione e condivisione che toccheranno vari temi e ambiti rilevanti per gli staff: dalla performance alla gestione delle giocatrici, dai momenti della gara all’allenamento, e poi ancora argomenti come la conduzione tecnica e lo sviluppo del talento.

Novanta minuti a incontro, che si svilupperanno, insieme ai relatori dei corsi, con invitati sia dall’interno del Club, come Gianluca Pessotto, Joe Montemurro, Emanuele Chiappero (Preparatore atletico Women), che dall’esterno.

Nel primo appuntamento del 9 novembre l’ospite è stato Stefano Braghin, Women’s Football Director.

