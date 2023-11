Erano i due giocatori in dubbio per Juve Inter sul fronte nerazzurro: ecco la decisione di Simone Inzaghi su Sanchez e Cuadrado

Nella conferenza stampa di oggi alla vigilia di Juve Inter, lo stesso Simone Inzaghi aveva parlato delle condizioni fisiche non al meglio di Alexis Sanchez e Juan Cuadrado. Nonostante non siano state pubblicate le convocazioni ufficiali per la sfida di domani, ci sono novità sui due acciaccati.

Come riferisce il giornalista Pasquale Guarro su X, il colombiano partirà per Torino dopo essersi allenato anche oggi insieme al gruppo squadra. Assente, invece, il cileno che resta a Milano.

L’articolo Juve Inter, la decisione su Cuadrado e Sanchez: chi parte per Torino? proviene da Inter News 24.

