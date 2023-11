L’ex amministratore delegato dell’Inter Ernesto Paolillo ha elogiato chi ricopre quella carica al giorno d’oggi.

Ernesto Paolillo ha detto la sua su Juventus-Inter a TuttoMercatoWeb. “Io mi aspetto una partita molto aggressiva da parte della Juventus: giocando in casa, vorrà recuperare il divario che ha con l’Inter”.

La partita

“Detto questo, mi aspetto anche un’ottima prestazione da parte dell’Inter, perché riuscire a portare a casa un risultato positivo da Torino è sempre una grande impresa, soprattutto è utilissimo se si vuole aspirare allo scudetto. La squadra di Inzaghi ha tutti i numeri per farlo”.

Inter Juventus

Su Marotta

“Ripeto quello che dico ogni volta che posso: parliamo del miglior manager del mondo del calcio e in questo caso ha ragione, perché la Juventus è favorita. Anche se per scaramanzia Allegri non lo vuole dire, ha un grosso vantaggio: non gioca per le coppe. E questo non è un vantaggio per la società magari, ma per i giocatori e per l’allenatore sì: giocano meno, hanno più tempo per prepararsi, è un vantaggio incredibile in stagioni dove tutte le competizioni, che francamente sono anche troppe, assorbono molta fatica. Quindi la Juve è avvantaggiata, tanto più che è anche una buona squadra. La Juve costa più dell’Inter? È stata bravissima la dirigenza dell’Inter: va detto e scritto a caratteri cubitali. Marotta ha operato in maniera fantastica, ha fatto non una ma ben tre campagne acquisti, centellinando i rinforzi e andando a prenderli dove costavano meno, scegliendo sempre al meglio. È stato bravissimo, doveva vendere e non comprare: insieme al resto della dirigenza, ha rinforzato sempre la squadra”.

L’articolo Paolillo: “Mi aspetto una Juventus molto aggressiva ma l’Inter ha tutto per fare risultato, Marotta è il m migliore al mondo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG