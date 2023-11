Per una sfida così speciale come Juve Inter non poteva mancare: c’è anche Lilian Thuram sugli spalti dell’Allianz Stadium

Suo figlio Marcus sta giocando contro la sua vecchia squadra e, come previsto, sugli spalti dell’Allianz Stadium per Juve Inter c’è anche Lilian Thuram. Pubblico delle grandi occasioni per una sfida dal sapore di scudetto.

L’ex difensore bianconero e della nazionale francese non è voluto mancare alla prima apparizione del figlio nello stadio dei bianconeri.

L’articolo Juve Inter: sugli spalti anche Lilian Thuram a vedere il figlio proviene da Inter News 24.

