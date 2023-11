Juve, l’attacco è in difficoltà? Gambelli: «A Kean hanno annullato tre gol regolari, il problema è un altro». L’analisi

Gambelli, tifoso della Juve, in esclusiva a Juventusnews24 ha detto la sua sulle difficoltà che sta vivendo l’attacco bianconero in questo momento.

PROBLEMI DI ATTACCO E ATTACCANTI – «L’attacco dipende molto dal gioco fatto a centrocampo. Se mancano rifornimenti anche gli attaccanti fanno fatica e questo si vede. Kean ha fatto una grande partita, ha combattuto da solo e in questo momento fisicamente regge la squadra davanti. Gli hanno annullato tre gol regolari, anche quello col Torino si parla di mezzo centimetro… Chiesa ha sentito troppo la partita, mentre Vlahovic quando entra a partita in corso fa sempre fatica. Milik, essendo il più tecnico dei quattro, è entrato bene. Quando lo vedo mi sembra un centrocampista aggiunto. Voglio sottolineare il colpo di testa geniale per Yildiz col Verona. Solo un giocatore che ha qualità tecniche alte può fare un assist del genere. Lui è bravo anche nel gioco da fermo, mentre uno come Chiesa è diverso, abbina potenza e tecnica».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE

The post Juve, l’attacco è in difficoltà? Gambelli: «A Kean hanno annullato tre gol regolari, il problema è un altro» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG