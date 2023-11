Pioli: «Con la Juve non siamo stati in difficoltà. Campionato? Abbiamo un obiettivo». Le dichiarazioni dopo Milan Psg

Pioli a Sky Sport dopo Milan Psg è tornato sulla sconfitta con la Juve a San Siro.

PIOLI – «Se prendiamo la partita di sabato in confronto a questa siamo un’altra squadra. Ma non siamo stati una squadra in difficoltà con la Juve e col Napoli. Quando ci sono scontri diretti con avversarie dello stesso livello qualche gol l’abbiamo pagato a caro prezzo. Dobbiamo approfittare di questa situazione per ricreare entusiasmo e ributtarci in campionato. Abbiamo speso tanto, ma abbiamo la capacità e le energie per cercar far bene anche sabato a lecce. Il nostro obiettivo è rimetterci a posto anche in campionato».

