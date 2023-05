Juve Lecce, Allegri sulla difesa: «Bremer rientra. Vi svelo chi riposa domani». Le parole del tecnico in conferenza

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve Lecce. Le sue parole sulla difesa.

BREMER – «Sta bene, aveva bisogno di riposare che ha giocato tante partite. È il primo anno che gioca una partita ogni 3 giorni. Le pressioni… Non era semplice. Aveva bisogno di riposare da domani rientra in campo. Credo che riposerà Alex Sandro, ha giocato molto. Poi con una partita ogni tre giorni in cui c’è da spingere molto c’è bisogno di energie fresche e nuove».

