Palladino allo scoperto: «L’interesse delle big uno stimolo. Sul futuro…». Le dichiarazioni del tecnico del Monza

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato così in conferenza stampa dell’interesse delle big, Juventus compresa.

FUTURO – «A volte leggo, altre volte lascio perdere. Fa piacere, mi da stimolo perché lavoro 10-12 ore al giorno. Stiamo lavorando bene ed io stesso ho ancora molto da imparare per capire dove mi hanno messo in difficoltà. Sto facendo ancora il corso da allenatore, devo apprendere parecchio e le voci non mi distraggono. Sono focalizzato sui miei calciatori e basta».

