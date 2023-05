Juventus crollata ad aprile: la spiegazione di Allegri in conferenza stampa. Le dichiarazioni del tecnico

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve Lecce. Le dichiarazioni sul mese di aprile della sua squadra.

APRILE CON TANTE SCONFITTE – «Ci sono questi momenti. Fino alla scorsa settimana eravamo dentro tutte e tre le competizioni. Quando ci si arriva ad aprile vuol dire la stagione sta andando bene. Per la Juventus andare meglio vuol dire vincere, ma non è che nello sport vince sempre il solito. Altrimenti verrebbe a noia, non si può sempre vincere o sempre perdere. L’obiettivo domani è tornare a vincere perché in campionato è da un po’ che non lo facciamo».

