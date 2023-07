Juve, te lo ricordi? L’ex obiettivo del club bianconero adesso può andare a giocare in Francia: ecco cosa succede

C’è stato un tempo in cui, tra gli obiettivi del mercato bianconero per la fascia sinistra, c’era anche il brasiliano Renan Lodi, rientrato ora all’Atletico Madrid dopo il prestito al Nottingham Forrest.

Simeone, però, non lo vede e per questo il giocatore potrebbe cambiare nuovamente aria: secondo Relevo ci sarebbero stati già dei primi approcci del Marsiglia per lui.

