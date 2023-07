Scalvini Juve, l’Atalanta fa una richiesta altissima per privarsi del giovane difensore. A certe cifre non si può chiudere

C’è anche Giorgio Scalvini tra i nomi accostati al calciomercato bianconero, con il club in cerca di un possibile ritocco per il pacchetti arretrato.

Come scrive Repubblica, però, per il giovane difensore l’Atalanta chiede almeno 50 milioni di euro. Una richiesta che da Torino, ovviamente, non hanno alcuna intenzione di esaudire.

The post Scalvini Juve, richiesta folle dell’Atalanta: a queste cifre l’affare non si fa appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG