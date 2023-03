Le parole di Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, sulla stagione dei bianconeri. Tutti i dettagli

Manuel Locatelli ha parlato a al canale Twitch della Juventus.

PAROLE – «Tackle così è una cosa che ho quasi sempre avuto e mi esalta. Essendo un intervento importante entri in fiducia e senti le emozioni che ti caricano. Contro l’Inter o contro le grandi squadre caricarsi è facile, se non sei carico non sai giocare a calcio. Nel campionato è importante affrontare tutte le partite come quella di ieri. Le partite più belle sono i big match ma dobbiamo avere questo atteggiamento tutte le partite. Quest’anno abbiamo l’obiettivo di vincere due coppe. Il sogno della Juventus è portare a casa la Champions League e poi mi piacerebbe vincere lo Scudetto».

