Le parole di Giuseppe Pecoraro, coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, sui cori antisemiti nel derby

Giuseppe Pecoraro ha parlato ai microfoni dell’Ansa dei cori antisemiti nel derby tra Lazio e Roma.

PAROLE – «Sono da condannare duramente i cori contro il mondo ebraico che si sono sentiti in questi giorni negli stadi. Sono da sanzionare fortemente e vanno identificati i responsabili. In caso contrario, è necessario un intervento anche sulle società per le quali questi fanno il tifo».

L’articolo Lazio, Pecoraro: «Basta cori antisemiti o pagherà il club» proviene da Calcio News 24.

