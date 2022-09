Le parole di McKennie prima del calcio d’inizio di Juve Salernitana: «Dobbiamo costruire occasioni, sappiamo i nostri punti di forza»

Weston McKennie ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida della Juve con la Salernitana. Di seguito le sue parole.

SALERNITANA – «Quando giochi in Champions League affronti squadre contro cui non giochi tutti i giorni, quindi non conoscono i tuoi stili o le tue abitudini. Il PSG ci ha lasciato giocare un po’ di più, la Salernitana marca a uomo e gioca duro. Ma è il campionato e noi vogliamo sempre vincere».

POCHI GOL – «Come squadra dobbiamo costruire occasioni, sappiamo i nostri punti di forza, le qualità individuali di tutti e credo che dovremmo usarle di più. Abbiamo faticato nell’ultima partita senza trovare l’ultimo passaggio, siamo stati poco efficaci».

