Vranckx su Pioli: «Mi sta dando tanti consigli per farmi inserire al meglio». Le parole del centrocampista rossonero

Aster Vranckx ha parlato in conferenza stampa di presentazione del dialogo avvenuto ieri con Stefano Pioli. Ecco le parole del centrocampista del Milan:

«La conversazioni di ieri riguardava questioni tattiche che devono rimanere tra me e lui, in generale mi sta dando tanti consigli per farmi inserire al meglio nell’impianto di gioco».

The post Vranckx su Pioli: «Mi sta dando tanti consigli per farmi inserire al meglio» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG