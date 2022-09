Le parole di Cioffi dopo la sconfitta di misura dell’Hellas Verona: «Credo che stiamo crescendo e stiamo recuperando pezzi su pezzi»

Al termine di Lazio-Verona, Gabriele Cioffi ha commentato il risultato emerso all’Olimpico. Le parole del tecnico degli scaligeri a DAZN.

PAROLE– ««Il risultato è bugiardo ma è il risultato quindi va accettato. Il rammarico c’è, bisogna essere più cattivi sotto porta e c’è da lavorare molto per essere più frizzanti. Lavoreremo in grande serenità. Credo che stiamo crescendo e stiamo recuperando pezzi su pezzi, le soluzioni cambiano e così potremo sfruttare l’imprevedibilità. Siamo in crescita sotto tutti gli aspetti, non siamo felici del risultato ma del percorso che stiamo facendo».

