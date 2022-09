Vranckx sulla gara contro la Sampdoria: «Per me è stata una grande emozione». Le parole del nuovo centrocampista rossonero

Aster Vranckx ha parlato della partita di ieri contro la Sampdoria durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco le parole del nuovo centrocampista del Milan:

«Sono stati momenti molto difficili ieri sera, ho corso e dato il mio meglio per cercare di aiutare la squadra a non prendere gol. Per me è stata una grande emozione».

