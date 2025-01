Juve-Milan: la Gazzetta dello Sport infierisce sugli uomini di Conceicao ma salva qualcuno

I rossoneri perdono ancora in campionato, quella di ieri è la prima sconfitta col nuovo allenatore, una brutta battuta d’arresto.

Nella giornata successiva alla sconfitta del Milan contro la Juventus, le pagelle pubblicate dalla Gazzetta dello Sport riflettono una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative.

Il Milan, con un voto complessivo di squadra di 4, mostra una passività critica, soprattutto nel primo tempo, per poi scomparire completamente dal campo nella seconda parte dell’incontro.

Non all’altezza

Tomori, Theo Hernandez, Fofana e Leao si collocano tutti nella fascia dell’insufficienza con un voto di 5, non riuscendo a incidere positivamente sull’andamento della partita. Leggermente migliori, ma comunque non sufficienti, sono le prestazioni di Maignan, Bennacer, Reijnders e Jimenez, a cui viene assegnato un voto di 5,5.

Note positive

Matteo Gabbia emerge come unica nota positiva in un mare di brutti voti ottenendo un 6. Viene descritto come l’unico giocatore del Milan a non commettere errori significativi, grazie anche alla particolare disposizione tattica della Juventus che non ha impiegato un vero centravanti.

I peggiori

Yunus Musah si distingue negativamente con un voto di 4. La sua pagella non lascia spazio a fraintendimenti: “Sulla destra, in balìa di Mbangula e Cambiaso. Tocca la miseria di 27 palloni. Ci si chiede perché giochi. Soggetto abbastanza misterioso”. L’attaccante Tammy Abraham riceve lo stesso voto, non essendo riuscito a lasciare il segno nella partita con zero tiri in porta e solo due sponde. Anche Emerson Royal è stato criticato aspramente, ricevendo un voto di 4,5 per una prestazione giudicata complessivamente negativa sia in copertura che nelle azioni offensive.

Bocciato anche l’allenatore

Il tecnico Sergio Conceicao riceve anch’egli un voto di 4, con un commento pungente sulla sua gestione della partita che mette in luce una mancanza di reazione e di strategia da parte del Milan, il quale non ha saputo reagire adeguatamente alla pressione della Juventus, affidandosi unicamente a sporadiche ripartenze e dimostrandosi carente sia in termini di gioco che di risultato.

Leggi l’articolo completo Juve-Milan: la Gazzetta dello Sport infierisce sugli uomini di Conceicao ma salva qualcuno, su Notizie Milan.