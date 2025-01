Milan in crisi, le dure parole di Conceicao che nessuno si aspettava: il mercato può salvare?

Il tecnico rompe il silenzio dopo la sconfitta con i bianconeri: accuse, autocritiche e una richiesta urgente sul mercato che scuote l’ambiente rossonero.

In un clima di riflessione e autocritica, Sergio Conceicao, alla guida del Milan, ha affrontato i riflettori al termine della partita contro la Juventus, evidenziando una performance che non ha soddisfatto le aspettative.

Senza cercare scuse, ha messo in luce le problematiche interne alla squadra, affrontando temi sensibili come l’atteggiamento dei giocatori e le necessità di rinforzo tramite il mercato.

Analisi sincera

Il post gara di Juventus-Milan è stato l’occasione per Sergio Conceicao di esprimere un’analisi aperta e senza filtri sul comportamento della sua squadra, considerata sotto la lente d’ingrandimento in una delle sfide più sentite dell’anno. L’allenatore ha diretto il dito verso l’atteggiamento non combattivo e la mancanza di aggressività sul campo, fattori che a suo dire hanno pesato negativamente sulla prestazione del Milan, compromettendo la partita. Esplicita è stata l’ammissione di concepire queste carenze come responsabilità personale, sottolineando un calo nella seconda metà dell’incontro per il quale si è attribuito diretta colpa.

La grave mancanza

Il tecnico rossonero ha poi sottolineato la sua responsabilità nel modificare la mentalità della squadra. La “fame di vincere” è stata identificata come un elemento mancante, cruciale per affrontare ogni sfida con la determinazione necessaria. Conceicao si è apertamente assunto l’onere di rivoluzionare questo aspetto, dimostrando un’intenzione di leadership volta al miglioramento delle prestazioni e dell’atteggiamento complessivo del Milan.

Mercato salvifico?

Oltre alla questione attitudinale, Conceicao ha lanciato un appello chiaro per il rafforzamento della rosa attraverso il mercato: è quanto evidenzia il Corriere dello Sport. Il portoghese ha espresso la necessità di aggiungere nuovi elementi già in questa fase della stagione: “Vorrei qualcosa in più già ora e ne sto parlando con la società. I cambi che ha fatto la Juve sono diversi dai nostri. Comunque è vero che sono preoccupato, sto pensando a cosa fare per cambiare l’ambiente nello spogliatoio e intorno alla squadra”.

Leggi l’articolo completo Milan in crisi, le dure parole di Conceicao che nessuno si aspettava: il mercato può salvare?, su Notizie Milan.