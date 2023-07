Juve Milan: “nuovo arrivo” per i rossoneri di Pioli. Sta partendo per gli USA e ci sarà contro i bianconeri nella tournée

Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 4.30 italiane, Juve e Milan si affronteranno nel Soccer Champions Tour 2023 al Dignity Health Sports Park di Carson. I rossoneri avranno presto un nuovo rinforzo negli Stati Uniti, dato che il nuovo acquisto Noah Okafor è in partenza per raggiungere i compagni di squadra.

Le sue parole: «Ciao tifosi rossoneri, sono Noah. Sto partendo ora da Milano per Londra e da Londra verso Los Angeles. Non vedo l’ora di vedere i miei nuovi compagni e di allenarmi con loro per la prima volta. Ci vediamo presto. Forza Milan!»

