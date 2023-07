Mondiale femminile, gaffe del TG1: Cristiana Girelli diventa… Cristiana Gibella. Storpiato il nome della juventina

Gaffe del TG1 che a poche ore dall’esordio della Nazionale femminile al Mondiale ha intervistato Cristiana Girelli, attaccante dell’Italia e della Juventus Women.

Peccato che la giocatrice sia stata presentata in grafica come Cristiana… Gibella. Qualche giorno fa la FIFA l’aveva presentata come attaccante della Roma sui social e la ct Bertolini intende utilizzarla da centrocampista: per lei sono giorni di strani cambiamenti.

