Juve Milan sul tavolo del mercato: tra rinnovi/riscatti e 3 obiettivi in comune. Il punto sulle situazioni più spinose

Juve Milan vale tanto, tantissimo. Lato campo, perché i bianconeri vogliono reagire al doppio schiaffo penalizzazione-Empoli per credere ancora in un difficile, ma non impossibile posto Champions (poi l’ultima parola spetterà chiaramente all’UEFA sul futuro nelle coppe europee per le prossime stagioni). Rossoneri invece, in virtù del -10 della Juventus, vogliono blindare quel quarto posto e allontanare definitivamente il fantasma Atalanta alle loro spalle. Poi c’è il mercato, sempre un fil rouge che annoda il destino delle due squadre ora che si avvicina il gong dell’inizio dell’estate. Tra rinnovi, riscatti e obiettivi in comune, il tavolo apparecchiato all’Allianz Stadium è alquanto complesso.

Calciomercato Juve: tra rinnovi, riscatti e ‘casi’ da risolvere

I due nomi che tengono maggiormente banco in casa Juventus sono quelli di Adrien Rabiot ed Angel Di Maria, entrambi in scadenza di contratto a giugno. L’eventuale esclusione dalla Champions l’anno prossimo costituirebbe un fattore altamente decisivo per il mancato rinnovo dei due giocatori. Partendo da Di Maria, al momento appare molto difficile che il Fideo resti a Torino anche la prossima stagione: le valutazioni della società, ora, andrebbero verso un’altra direzione rispetto alla conferma dell’argentino: età, costi, rendimento, tutte valutazioni che farebbero pendere la bilancia verso la separazione dopo un solo anno di matrimonio. Ai titoli di coda, pare, anche Adrien Rabiot. Champions o non Champions influenzerà la scelta del francese, come da lui stesso annunciato, per questo motivo davanti ad un futuro ancora incerto per la Juventus le sensazioni vanno più verso il no che il sì. Le richieste di ingaggio del centrocampista impattano contro i paletti imposti dal club, e le sirene dall’Inghilterra, Manchester United su tutti, ma anche dalla Germania, col Bayern Monaco, iniziano a risuonare in maniera decisa.

In bilico, poi, altri tre giocatori. I primi due sono Leandro Paredes e Arkadiusz Milik, sui quali pende un diritto di riscatto rispettivamente da Psg e Marsiglia. Mentre il primo con tutta probabilità tornerà a Parigi, senza che la Juventus eserciti l’opzione d’acquisto visto il deludente rendimento in questa stagione, per Arek ci sono valutazioni in corso. Il prezzo per acquistarlo definitivamente, 7 milioni più bonus, è sicuramente un aspetto che rende in discesa l’eventuale operazione. Infine Juan Cuadrado: dato per sicuro partente qualche settimana fa, visto il contratto in scadenza a giugno, ora invece sembrano essersi aperti spiragli per un rinnovo (annuale, con ingaggio fortemente ridotto). Ultima situazione spinosa: senza Champions, poi, la Juventus potrebbe essere costretta a “sacrificare” un pezzo pregiato in estate. Due nomi su tutti, quelli più appetibili sul mercato chiaramente, ossia Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Calciomercato Milan: non solo Leao. Il punto verso l’estate

Le attenzioni in casa Milan in questo momento sono tutte proiettate verso il rinnovo di contratto di Rafael Leao. Sembrava essere oggi il giorno segnato sul calendario per la firma del portoghese, ma tutto è slittato a dopo la sfida dell’Allianz Stadium. Nessun problema, comunque, per il prolungamento di Rafa, il cui ingaggio passerà da 1,5 a 7 milioni di euro netti a stagione, con clausola rescissoria che potrebbe toccare anche i 175 milioni. Passiamo ai nodi da sciogliere. Il ‘caso’ più importante riguarda Brahim Diaz, di proprietà del Real Madrid ma che i rossoneri in estate vogliono riscattare. Il Diavolo vuole trattenerlo, lui vuole rimanere a Milano, nelle prossime settimane Maldini e Massara si siederanno al tavolo delle trattative con le Merengues per discutere l’acquisto dello spagnolo.

In estate, comunque, il Milan darà vita ad una vera e propria rivoluzione, liberandosi in rosa da quegli esuberi che non rientreranno più nel progetto tecnico. A cominciare dai pali, con Tatarusanu e Mirante che libereranno due caselle (una verrà occupata da Sportiello). Poi in difesa, con Dest che rientrerà al Barcellona dopo il prestito non fortunato in rossonero e anche Ballo-Touré dovrebbe salutare. Anche Bakayoko tornerà alla base, al Chelsea, dopo un’annata vissuta ai margini del progetto di Pioli, mentre per Vranckx al momento sono più negative le sensazioni di un riscatto da parte del Milan dal Wolfsburg. Adli, utilizzato col contagocce da Pioli, potrebbe vivere un’avventura in prestito per acquisire minutaggio, discorso diverso per De Ketelaere per il quale i rossoneri hanno effettuato un esborso importante la scorsa estate e vorranno concedere una “seconda chance” la prossima stagione. Rebic ai titoli di coda, così come Origi e forse anche Messias. Per quanto riguarda Ibrahimovic, infine, al termine della stagione ci sarà un incontro con la società per valutare il futuro, ma il rinnovo di contratto (in scadenza a giugno) appare molto improbabile.

Juve Milan: 3 obiettivi in comune

Il duello poi si sposta sul mercato, dove Juventus e Milan hanno posato le loro lenti d’ingrandimento su tre obiettivi in comune. Il primo è Davide Frattesi, gioiello del Sassuolo che nella prossima stagione potrebbe spiccare il volo verso una big. Lo vuole anche l’Inter, dunque il centrocampista dovrà prendere una decisione importante per il suo futuro: l’eventuale partecipazione alla Champions, in questo caso, potrebbe costituire un fattore importante per la scelta dell’ex Roma. La Juve per rinforzare la mediana made in Italy con Locatelli, Fagioli e Miretti e sopperire alla possibile partenza di Rabiot, il Milan per trovare un sostituto di Bennacer, out per infortunio fino a novembre: non sarà comunque un’operazione semplice, dato che il Sassuolo è una bottega alquanto cara per i propri talenti.

Restando sempre a centrocampo, l’altro identikit corrisponde a Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo dovrebbe lasciare la Lazio in estate: ha un contratto in scadenza nel 2024 (che non dovrebbe rinnovare), quindi sarà l’ultima occasione per il presidente Lotito per monetizzare dalla sua cessione. Le sirene dall’estero vibrano sempre con forza, ma anche in Italia Juve e Milan monitorano con attenzione la pista. Il prezzo di partenza per il Sergente sarà di 40 milioni di euro ma, visto il contratto ad un anno dalla scadenza, potrebbe ridursi ulteriormente.

Chiude Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è stato accostato alla Juventus per un ritorno 3.0, a maggior ragione nel caso in cui dovessero separarsi le strade con Dusan Vlahovic. Il Milan, invece, virerebbe su di lui per rinforzare l’attacco visti gli addii sempre più probabili di Origi, Ibrahimovic e Rebic, andando così a completare la casella di vice Giroud. Operazione complessa comunque, visto l’ingaggio percepito da Alvaro all’Atletico Madrid e l’opzione rinnovo con i Colchoneros che potrebbe presto concretizzarsi.

The post Juve Milan sul tavolo del mercato: tra rinnovi/riscatti e 3 obiettivi in comune appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG