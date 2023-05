Superlega Juve, il progetto va avanti: la mossa di Reichart è decisiva per quanto riguarda la creazione della nuova competizione europea

Come riferito dalla stampa tedesca, il CEO della società A22 (dietro alla Superlega) Bernd Reichart ha rinunciato alla carica di presidente della Bundesliga propostagli: «Sto lavorando a livello internazionale sulla sostenibilità del calcio europeo. Non sono disponibile per lavorare nella DFL» ha spiegato l’amministratore delegato.

Mossa decisiva, questa di Reichart, a testimoniare quanto il progetto Superlega vada avanti, appoggiato sempre da Juve, Real Madrid e Barcellona.

The post Superlega Juve, il progetto va avanti: la mossa di Reichart è decisiva appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG